"Нафтогаз" суттєво знизив ціну на газ для промисловості

НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 червня 2020 року, для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Ціни залежать від умов поставки.

Про це повідомляється на сайті НАК.

"Нафтогаз" пропонує газ за ціною 2 713,00 - 3 182,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

У порівнянні з цінами на травень 2020 року в червні ціни знизяться на 19,0-20,7% в залежності від умов поставки.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" знизив ціни на газ для населення в травні 2020 року на 21% до 2300 грн/тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки газзбутів витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).

Нагадаємо середня митна вартість імпортного природного газу в Україні у квітні 2020 року становила 122,5 доларів за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2019 року ціна імпортного газу знизилася на 30,6%.