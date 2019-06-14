"Нафтогаз" суттєво знизив ціну на газ для населення

НАК "Нафтогаз України" розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме в червні. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили у прес-службі, відповідно до постанови Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019 року ціна складе 5553,89 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника).

Таким чином, в червні ціна газу, за якою Нафтогаз продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 11,8%, або на 745,11 грн, порівняно з ціною, яка була затверджена раніше.

Кінцева ціна в різних областях залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу.

В "Нафтогазі" нагадали, що постанова уряду №485 передбачає, що "Нафтогаз" для визначення ціни газу за ПСО аналізує чотири показники - ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року - компанія обирає з них найнижчу.

"Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі - вона й визначила ціну на червень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 5 травня прийняв постанову, яка зобов'язує НАК "Нафтогаз України" не підвищувати ціни на газ для населення. При цьому прем'єр Володимир Гройсман заявив, що "Нафтогаз" затвердив ціни на червень і липень, які вище ринкових.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на газ для населення в Україні підвищилися з 1 червня 2019 року. За даними Асоціації газового ринку України у червні "Нафтогаз" планував відпускати газ для потреб населення за ціною 6 299 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування, розподілу), що на 5,2% вище, ніж в травні. Кінцева ціна газу повинна становити 8 627,01 грн. за 1 000 куб. м. Проте ціни будуть різними в кожній області.