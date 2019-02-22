"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості на березень

Ціни на газ знижені на 15%

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые будут действовать с 1 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

Как отметили в пресс-службе, цены на природный газ, дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 7 405,00 - 8 160,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и затрат на его транспортировку по магистральным и распределительным газопроводам).

По сравнению с ценами на февраль 2019 года, в марте цены снижены на 14,5-15,1%.

Напомним, в январе 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала цены на газ, которые будут действовать с 1 февраля 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. "Нафтогаз" предлагает газ по цене 8 717 - 9 549 грн/тыс. куб. м (без НДС). В сравнении с ценами на январь 2019 года, в феврале цены снижены на 3,2-3,3%.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о том, что цены на газ за последние три года выросли на 89%.