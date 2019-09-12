"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на вересень

НАК "Нафтогаз України" знизив на 3,4% ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, яка буде діяти у вересні 2019 року. Про це повідомляє прес-служба компании.

Таким чином, ціна газу, за якою "Нафтогаз продає його у вересні газзбутами і постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 493,64 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і витрат на транспортування).

Як наголошується в повідомленні, нова ціна розрахована у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України № 293.

Кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл - або міськгазу. Постачальники газу зобов'язані інформувати споживачів про кінцеву ціну.

У цілому з квітня цього року ціна, за якою "Нафтогаз" продає газ для потреб населення та інших захищених споживачів (ПСО), знижена майже на 28%, нагадали в "Нафтогазі".

"З завершенням теплої пори року очікується підвищення попиту на газ і можливе зростання цін на нього - як на європейському ринку, так і в Україні", - вважають у "Нафтогазі".

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2019 року ціни на газ на європейському ринку досягли 10-річного мінімуму на тлі надлишку запасів. За даними Bloomberg, зупинити падіння цін на газ в Європі може скорочення поставок з Росії та Норвегії. Однак, за словами заступника директора корпорації "Газпром" Михайла Мальгіна, російська сторона навряд чи скоротить поставки.

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" оприлюднив цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів у вересні. Зокрема, ціни на газ складуть 4 640,00 - 5 204,00 гривень за тисячу кубометрів.