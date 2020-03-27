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"Нафтогаз" розробив план на випадок максимальної кризи

Новини » Фінансова криза 2020     27.03.2020 - 11:02
"Нафтогаз" розробив план на випадок максимальної кризи
Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

У компанії накопичили достатній запас міцності для проходження кризи

НАК "Нафтогаз України" розробив проект фінансового плану на випадок максимального кризи у зв'язку обмежувальними заходами через коронавірус. Про це сказав голова правління НАК Андрій Коболєв в ефірі каналу Україна 24.

Як зазначив Коболєв, з урахуванням поточного фінансового стану, компанія непогано підготовлена до кризової ситуації, оскільки ще з минулого року прогнозувалося падіння цін на газ.

"Ми економили гроші, ми не вкладали гроші в проекти, які можуть бути реалізовані тільки при високій ціні на газ, в той ж видобуток", - сказав він.

За його словами, "фінансово "Нафтогаз" підготовлений" і в найближчі три-чотири місяці проблем з ліквідністю не буде.

"У нас є проект фінансового плану на випадок максимальної кризової ситуації. Він говорить, що у нас може бути тимчасова втрата ліквідності, яка буде продиктована тим, що ми отримуємо від певних категорій споживачів гроші пізніше, ніж могли отримати до цього", - повідомив Коболєв.

Як повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості на квітень на 0,2-2,2%

У той же час "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення в березні на 14%.

"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промисловості Ціни на газ в березні знизилися до чотирирічного мінімуму
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