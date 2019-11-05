ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" розмістив євробонди на 500 млн доларів

Новини » Економіка     05.11.2019 - 14:45
"Нафтогаз" розмістив євробонди на 500 млн доларів
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)

Компанія отримає кошти на цьому тижні

НАК "Нафтогаз України" 4 листопада завершив основний етап розміщення 7-річних єврооблігацій на 500 млн доларів. Про це голова компанії Андрій Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Коболєв, "Нафтогаз" очікує гроші 8 листопада, після завершення всіх юридичних процедур.

"Кошти будуть витрачені на загальні корпоративні цілі, включаючи погашення більш дорогих зобов’язань попередніх періодів", - повідомив він.

За даними прес-служби НАК, 4 листопада було визначено ціну 7-річних єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" на загальну суму 500 млн доларів на рівні 7,625% річних. Відсоткова ставка на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним терміном погашення. Компанія виплачуватиме відсотки двічі на рік, в травні та листопаді.

Покупцями стали інституційні інвестори з США, Великої Британії та інших країн Євросоюзу, а також с Азії та Південної Америки.

Організатором випуску виступив Citi. Юридичний супровід угоди здійснювали компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters та Allen&Overy.

Нагадаємо, в липні 2019 року "Нафтогаз" розмістив два випуски єврооблігацій: на суму 500 млн євро з погашенням у 2024 року та на суму 335 млн доларів з погашенням у 2022 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2019 року Україна розмістила випуск єврооблігацій об'ємом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року під 6,75% річних.

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" 11,8 млрд доларів компенсації, - Вітренко Вітренко розкрив деталі зустрічного позову до "Газпрому" в Стокгольмі
Новини України евробондыеврооблигацииНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся