"Нафтогаз" просить суд скасувати вимогу Держаудиту щодо премії Коболєва

НАК подав в суд на Держаудит через премію Коболєва

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" просит Окружной административный суд Киева отменить требования Госаудита по премии для главы правления компании Андрея Кобелева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение суда.

Сообщается, что НАК просит признать противоправным и отменить требование Госаудита, в котором речь идет о том, что премия в размере 228 млн гривен была выплачена Коболеву в нарушение постановления Кабмина.

Кроме того, в требовании Госаудита указано, что при проверке "Нафтогаза" установлено безосновательное списание более 11 млн гривен задолженности "Газпрома". В НАК заявляют, что сумма была списана после взаимозачета встречных требований компаний по решению арбитража.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе набсовет "Нафтогаза" предложил продлить контракт с Коболевым.

Сам глава НАК позже заявил, что Кабинет министров фактически прекратил с ним контракт. Коболев подчеркнул, что "прикрываясь попыткой регулировать зарплату, правительство де-факто приняло решение о прекращении действующего контракта 22 марта".