"Нафтогаз" просить у уряду гроші на безкоштовні лічильники газу для населення

Компанія потребує близько 3 млрд гривень

НАК "Нафтогаз украины" готов установить бесплатные счетчики для граждан, но соответствующая сумма должна быть заложена в финансовом плане компании. Об этом на брифинге сказал председатель правления НАК Андрей Коболев, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы, как "Нафтогаз" готовы в этой ситуации встать на сторону потребителей и помочь им получить счетчики", - сказал он.

Коболев, в частности, отметил, что сейчас счетчиков нужны для 3 млн домохозяйств. Он не назвал точную сумму, которая необходима компании для их установки, но привел пример не очень дорогих устройств ценой около 1 тыс. грн.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что одним из вариантов финансирования программы могло бы соответствующее снижение процента дивидендов, которые НАК платит в госбюджет.

Как сообщало РБК-Украина, на премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 30 января заявил, что "Нафтогаз" обеспечит украинцев бесплатными счетчиками газа. Он подчеркнул, что расходы на счетчики будут указаны в финансовом плане НАК.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что "Нафтогаз Украины" может потратить около 2,5 млрд гривен на установку счетчиков газа.