"Нафтогаз" залучить ізраїльську Naphtha Petroleum до розвідки вуглеводнів у Чорному морі

Як зазначається в повідомленні, Naphtha має фінансові можливості та підтверджений позитивний досвід роботи в США та на шельфі Ізраїлю (східна частина Середземного моря), що може стати в нагоді для розкриття нафтогазового потенціалу українського шельфу.

"Після нещодавно оголошеного партнерства з компанією OMV Petrom, що вірогідно є найбільш активним гравцем з розвідки та розробки Чорноморського шельфу, нове партнерство ще більше посилить наші амбіції в цьому регіоні у майбутньому", - зазначив Отто Ватерландер, головний виконавчий директор Групи "Нафтогаз".

Відповідно до меморандуму про взаєморозуміння компанії домовились, що окрім Чорного моря вони також вивчатимуть можливості для співпраці в інших проектах з розвідки та видобування вуглеводнів в Україні.

Компанія Naphtha є керуючою компанією та власником пайового інвестиційного фонду компанії Isramco Negev 2, LP, що має мажоритарні права на пайову участь у витратах на розробку і експлуатацію газового родовища Tamar потужністю 13 трлн куб. футів у східній частині Середземного моря разом із іншими власниками прав на пайову участь – компанією Chevron (оператор родовища) та компанією Delek Drilling.