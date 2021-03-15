"Нафтогаз" залучить ізраїльську Naphtha Petroleum до розвідки вуглеводнів у Чорному морі
НАК "Нафтогаз України" підписав меморандум про взаєморозуміння з ізраїльською Naphtha Petroleum Corp. Документ стосується потенційної геологічної розвідки вуглеводнів в українській частині Чорного моря.
Про це повідомляє прес-служба "Укргазвидобування".
Як зазначається в повідомленні, Naphtha має фінансові можливості та підтверджений позитивний досвід роботи в США та на шельфі Ізраїлю (східна частина Середземного моря), що може стати в нагоді для розкриття нафтогазового потенціалу українського шельфу.
"Після нещодавно оголошеного партнерства з компанією OMV Petrom, що вірогідно є найбільш активним гравцем з розвідки та розробки Чорноморського шельфу, нове партнерство ще більше посилить наші амбіції в цьому регіоні у майбутньому", - зазначив Отто Ватерландер, головний виконавчий директор Групи "Нафтогаз".
Відповідно до меморандуму про взаєморозуміння компанії домовились, що окрім Чорного моря вони також вивчатимуть можливості для співпраці в інших проектах з розвідки та видобування вуглеводнів в Україні.
Компанія Naphtha є керуючою компанією та власником пайового інвестиційного фонду компанії Isramco Negev 2, LP, що має мажоритарні права на пайову участь у витратах на розробку і експлуатацію газового родовища Tamar потужністю 13 трлн куб. футів у східній частині Середземного моря разом із іншими власниками прав на пайову участь – компанією Chevron (оператор родовища) та компанією Delek Drilling.
Нагадаємо, у листопаді 2020 року Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами. "Нафтогаз" отримав право на розробку Чорноморського шельфу без конкурсу на 30 років.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з проведення аналізу виконання Концепції розвитку газодобувної галузі України. У 2019 році видобуток газу в Україні відхилився від плану на 3,3 млрд куб. метрів.