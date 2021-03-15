"Нафтогаз" привлечет израильскую Petroleum Naphtha к разведке углеводородов в Черном море
НАК "Нафтогаз Украины" подписал меморандум о взаимопонимании с израильской Naphtha Petroleum Corp. Документ касается потенциальной геологической разведки углеводородов в украинской части Черного моря.
Об этом сообщает пресс-служба "Укргазвидобування".
Как отмечается в сообщении, Naphtha имеет финансовые возможности и подтвержденный положительный опыт работы в США и на шельфе Израиля (восточная часть Средиземного моря), что может помочь в раскрытии нефтегазового потенциала украинского шельфа.
"После недавно объявленного партнерства с компанией OMV Petrom, который вероятно является наиболее активным игроком по разведке и разработке Черноморского шельфа, новое партнерство еще больше укрепит наши амбиции в этом регионе в будущем", - отметил Отто Ватерландер, главный исполнительный директор Группы "Нафтогаз".
В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, компании договорились, что помимо Черного моря они также будут изучать возможности для сотрудничества в других проектах по разведке и добыче углеводородов в Украине.
Компания Naphtha является управляющей компанией и собственником паевого инвестиционного фонда компании Isramco Negev 2, LP, которая имеет мажоритарные права на долевое участие в расходах на разработку и эксплуатацию газового месторождения Tamar мощностью 13 трлн куб. футов в восточной части Средиземного моря вместе с другими владельцами прав на долевое участие – компанией Chevron (оператор месторождения) и компанией Delek Drilling.
Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами. "Нафтогаз" получил право на разработку Черноморского шельфа без проведения конкурса на 30 лет.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по проведению анализа выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли Украины. В 2019 году добыча газа в Украине отклонился от плана на 3,3 млрд куб. метров.