"Нафтогаз" привлечет израильскую Petroleum Naphtha к разведке углеводородов в Черном море

Как отмечается в сообщении, Naphtha имеет финансовые возможности и подтвержденный положительный опыт работы в США и на шельфе Израиля (восточная часть Средиземного моря), что может помочь в раскрытии нефтегазового потенциала украинского шельфа.

"После недавно объявленного партнерства с компанией OMV Petrom, который вероятно является наиболее активным игроком по разведке и разработке Черноморского шельфа, новое партнерство еще больше укрепит наши амбиции в этом регионе в будущем", - отметил Отто Ватерландер, главный исполнительный директор Группы "Нафтогаз".

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, компании договорились, что помимо Черного моря они также будут изучать возможности для сотрудничества в других проектах по разведке и добыче углеводородов в Украине.

Компания Naphtha является управляющей компанией и собственником паевого инвестиционного фонда компании Isramco Negev 2, LP, которая имеет мажоритарные права на долевое участие в расходах на разработку и эксплуатацию газового месторождения Tamar мощностью 13 трлн куб. футов в восточной части Средиземного моря вместе с другими владельцами прав на долевое участие – компанией Chevron (оператор месторождения) и компанией Delek Drilling.