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"Нафтогаз" пригрозив "Газрому" новим арбітражем: що сталося

Фото: Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

НАК "Нафтогаз" планує ініціювати новий міжнародний арбітраж через відмову російського "Газпрому" повністю оплачувати транзит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Він зазначив, що Україна має право звернутися до арбітражу через 45 днів після того, як домовленості про оплату, прописані в контракті, були порушені.

"Наступного місяця цей термін спливає, і якщо не станеться дива - тобто "Газпром" змінить свою позицію, то це означатиме, що наступного місяця ми матимемо право звертатися до міжнародного арбітражу", - заявив Вітренко.

За його словами, "Нафтогаз" використовуватиме всі можливості, які є у української компанії відповідно до підписаного контракту.

"Газпром" зараз недоплачує за транзит, за ті заброньовані обсяги, які є доступними для нього", - зазначив голова компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна перестала одержувати повний обсяг виплат за транспортування російського газу. Причиною стало перекриття ГВС "Сохранівка".

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ГазпромУкраїнаНафтогаз України