"Нафтогаз" припиняє контракт з головою "Укргазвидобування"

Контракт з Олегом Прохоренком припиняють з 15 березня

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 15 марта прекращает контракт с главой "Укргаздобычи" Олегом Прохоренко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Нафтогаза".

Сообщается, что до утверждения набсоветом НАК нового главы "Укргаздобычи" временно исполнять обязанности руководителя будет директор группы "Нафтогаз" по интегрированному газовому бизнесу Андрей Фаворов.

По словам Фаворова, газовый дивизион "Нафтогаза" будет ориентироваться на повышение операционной эффективности и конкурентоспособности.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин определил дату завершения полномочий руководства "Нафтогаза". Накануне в правительственной газете опубликовали постановление, которым срок полномочий правления, в том числе его главы Андрея Коболева, первого заместителя и заместителя, завершается 22 марта 2019 года.

Отметим, ранее в Еврокомиссии заявили, что "Нафтогаз Украины" до конца января должен был подготовить договорную основу для анбандлинга. Таким образом, передачу газотранспортной системы должны подготовить в первые месяцы 2019 года