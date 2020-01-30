"Нафтогаз" запропонує по-новому зафіксувати ціни на газ

В Україні можуть по-новому зафіксувати ціни на газ, у зв'язку з цим НАК "Нафтогаз України" готується вивести на ринок ще один продукт. Про це в ефірі "Україна 24" розповів голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

За його словами, найближчим часом на ринку газу з'явиться новий продукт.

"Ціна буде фіксуватися, наприклад, до кінця березня цього року. І, попри коливання ринку, якщо клієнт вибрав такий варіант - це його свідомий вибір застрахувати себе від будь-яких коливань ціни", - зазначив Коболєв.

Він також підкреслив, що для тих, хто не вибере страхову ціну, буде діяти ринкова модель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям повернуть переплату за куплений за страховою ціною газ. Очікується, що переплату буде повернено споживачам в кінці опалювального сезону.

У грудні "Нафтогаз" заморозив ціну на газ для населення до 1 травня. Зокрема, до кінця опалювального сезону українці могли отримати гарантовану оптову ціну газу, яка захищала споживачів від зростання цін. Відзначимо, в уряді прогнозували подорожчання газу, якщо б українській стороні не вдалося продовжити контракт на транзит з Росією.