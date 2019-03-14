"Нафтогаз" запропонував знизити ціни на газ для населення

Ціна імпортного газу впала нижче, ніж це передбачено постановою уряду про ПСО

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает Кабинету министров с 1 апреля отказаться режима ПСО и либерализовать рынок газа, что приведет к снижению цен на газ для населения. Об этом говорится в письме главы правления НАК Андрея Коболева премьер-министру Владимиру Гройсману.

Письмо от 14 марта публикует издание "Экономическая правда" и цитирует пресс-служба "Нафтогаза".

В письме отмечается, что "Нафтогаз" закупил с 1 апреля газ в Словакии по цене, эквивалентной 5981 грн за 1 тыс. куб. С учетом НДС и затрат на транспортировку и поставку это соответствует розничной цене на уровне примерно 8380 грн за 1 тыс. куб. м.

"Таким образом, впервые за время существования режима специальных обязательств (ПСО) цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабинета министров Украины о ПСО", - говорится в письме.

Напомним, Кабинет министров постановлением от 19 октября 2018 года № 867 повысил цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составила 8550 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

Постановлением Кабмина утверждено Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановлением предусмотрено, что цены на газ для населения с 1 мая 2019 года составят 80% от импортной цены, а с 1 января 2020 года - 100%.