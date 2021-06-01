"Нафтогаз" запропонував виробникам тепла для населення трирічний контракт

НАК "Нафтогаз України" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії. З червня 2021 року і протягом 13 місяців ціна становитиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування).
Про це повідомляє прес-служба НАК.
Згідно з умовами, цінові пропозиції для теплокомуненерго в наступних періодах (з 1 липня 2022 року і з 1 липня 2023 року) будуть проіндексовані.
У рамках контракту довгострокова ринкова ціна поширюється тільки на обсяг природного газу, який відповідає історичному обсягу споживання ТКЕ в частині виробництва тепла і гарячої води безпосередньо для потреб населення. Додаткові обсяги газу будуть відпускатися для теплокомуненерго за спотовою ціною, наголошується в повідомленні.
За даними компанії, договори про комерційні закупівлі газу з ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклали вже 34 великих підприємства теплокомуненерго.
Нагадаємо, Кабмін відмовився від регулювання цін на газ і з 21 травня остаточно скасував ПСО. Таким чином, підприємства теплокомуненерго купуватимуть газ за ринковою ціною у будь-якого постачальника. До цього газ постачав "Нафтогаз" за фіксованою ціною, яка розраховувалася за формулою.
Як повідомляло РБК-Україна, газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" направила великим виробникам теплової енергії цінові пропозиції на травень. Ціна газу встановлена на рівні 8325 гривень (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування) за 1000 куб.м, що на 6,4% більше, ніж у квітні (7827 гривень).