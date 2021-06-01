"Нафтогаз" запропонував виробникам тепла для населення трирічний контракт

Згідно з умовами, цінові пропозиції для теплокомуненерго в наступних періодах (з 1 липня 2022 року і з 1 липня 2023 року) будуть проіндексовані.

У рамках контракту довгострокова ринкова ціна поширюється тільки на обсяг природного газу, який відповідає історичному обсягу споживання ТКЕ в частині виробництва тепла і гарячої води безпосередньо для потреб населення. Додаткові обсяги газу будуть відпускатися для теплокомуненерго за спотовою ціною, наголошується в повідомленні.

За даними компанії, договори про комерційні закупівлі газу з ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклали вже 34 великих підприємства теплокомуненерго.