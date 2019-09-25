"Нафтогаз" запропонував ОСББ газ на зиму за фіксованою ціною

НАК "Нафтогаз України" пропонує об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) з власними котельнями програму закупівлі газу на зиму за фіксованою ціною. Про це повідомляє прес-служба НАК.

За даними прес-служби, "Нафтогаз" пропонує ОСББ купити газ, необхідний їм для потреб централізованого опалення та гарячого водопостачання, за ціною 6 145,31 грн з ПДВ за 1 тис. куб. м (без урахування вартості розподілу газу). Використовувати такий газ ОСББ зможуть в період з 1 листопада 2019 року до 31 березня 2020 року.

Скористатися пропозицією зможуть тепловиробники, які не мають боргів за спожитий газ. Для цього їм необхідно звернутися в "Нафтогаз", підписати угоду та здійснити 100% передоплату за газ до 18 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні НАК "Нафтогаз Україна" запустила продаж газу для населення за "літнім" цінами для населення. Пропозицією можна скористатися до 25 вересня. Купити за цією ціною можна було до 25 тис. кубометрів на одну сім'ю.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ з 1 жовтня 2019 року для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Порівняно з цінами на вересень 2019 року, в жовтні ціни зростуть на 4,9-5,6%.