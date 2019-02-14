"Нафтогаз" пропонує дозволити споживачам вибирати тип газового лічильника

У НАК виступають за право споживачів вибирати тип лічильника по потребам

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предлагает дать потребителям право выбрать тип устанавливаемого счетчика газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАК.

Сообщается, что на совещании в Министерстве энергетики и угольной промышленности представители НАК предложили дать бытовым потребителям возможность самостоятельно выбирать тип счетчика газа, при условии, что он прошел оценку соответствия требованиям технического регламента, утвержденного Кабинетом министров. Кроме того, "Нафтогаз" предлагает при установке счетчиков не ограничивать перечень исполнителей работ исключительно облгазами.

Также сообщается, что Минэнерго и МЭРТ оценят возможности облгазов и других компаний по годовому объему установки счетчиков.

Напомним, в конце января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз" обеспечит украинцев бесплатными счетчиками газа.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметил, что установка счетчиков газа обойдется "Нафтогазу" в 2,5 млрд гривен. Отметим, планируется установка счетчиков для 3,3 млн потребителей.