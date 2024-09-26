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"Нафтогаз" работает с норвежскими энергетическими компаниями для трансформации бизнеса, - Чернышев

Фото: "Нафтогаз" работает с норвежскими энергетическими компаниями для трансформации бизнеса (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Александр Мороз

НАК "Нафтогаз Украины" сотрудничает с норвежскими энергетическими компаниями в вопросах бизнес-трансформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова.

"Норвегия – ключевой партнер украинского энергетического сектора. Акцентировал на этом внимание во время круглого стола, организованного Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce – NUCC – ассоциацией, созданной для координации взаимодействия норвежского и украинского бизнеса", – отметил Чернышов.

В мероприятии, среди прочих, приняли участие министерша торговли и промышленности Королевства Норвегия Сесиль Мирзет и министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Группа "Нафтогаз" уже работает совместно с норвежскими энергетическими компаниями для привлечения их опыта бизнес-трансформации. В то же время наша цель – расширение сотрудничества, в частности, для реализации проектов по укреплению энергетики как Украины, так и Европы", - добавил Чернышев.

Он также подчеркнул, что в этом контексте "Нафтогаз" может быть надежным партнером норвежских предприятий для выхода на восточноевропейский рынок.

Помощь Украине от Норвегии

Норвегия с начала полномасштабного вторжения России в Украину стала одним из ключевых международных партнеров, оказывающих значительную военную помощь украинским вооруженным силам. В частности, Осло передало Киеву различные виды вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы, бронежилеты, шлемы и другое военное снаряжение.

В июне Норвегия выделила 1,1 млрд крон на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами. В сентябре сумма помощи увеличилась: 570 млн крон было направлено на закупку беспилотников и средств ПВО.

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