"Нафтогаз" работает с норвежскими энергетическими компаниями для трансформации бизнеса, - Чернышев

"Норвегия – ключевой партнер украинского энергетического сектора. Акцентировал на этом внимание во время круглого стола, организованного Norwegian-Ukrainian Chamber of Commerce – NUCC – ассоциацией, созданной для координации взаимодействия норвежского и украинского бизнеса", – отметил Чернышов.

В мероприятии, среди прочих, приняли участие министерша торговли и промышленности Королевства Норвегия Сесиль Мирзет и министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Группа "Нафтогаз" уже работает совместно с норвежскими энергетическими компаниями для привлечения их опыта бизнес-трансформации. В то же время наша цель – расширение сотрудничества, в частности, для реализации проектов по укреплению энергетики как Украины, так и Европы", - добавил Чернышев.

Он также подчеркнул, что в этом контексте "Нафтогаз" может быть надежным партнером норвежских предприятий для выхода на восточноевропейский рынок.

Помощь Украине от Норвегии

Норвегия с начала полномасштабного вторжения России в Украину стала одним из ключевых международных партнеров, оказывающих значительную военную помощь украинским вооруженным силам. В частности, Осло передало Киеву различные виды вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы, боеприпасы, бронежилеты, шлемы и другое военное снаряжение.

В июне Норвегия выделила 1,1 млрд крон на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами. В сентябре сумма помощи увеличилась: 570 млн крон было направлено на закупку беспилотников и средств ПВО.