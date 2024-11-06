ua en ru
Ср, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Нафтогаз" передал бесперебойные источники питания уязвимым категориям граждан

Среда 06 ноября 2024 12:20
UA EN RU
"Нафтогаз" передал бесперебойные источники питания уязвимым категориям граждан Фото: "Нафтогаз" передал бесперебойные источники питания Уязвимым категориям граждан (naftogaz.com)
Автор: Александр Мороз

Группа Нафтогаз совместно с благотворительным фондом "Энергия победы Украины" и общественной организацией "Добробат" помогают социально незащищенным категориям граждан согреть дома в осенне-зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о социальной программе "Согрей", в рамках которой закуплены четыре тысячи бесперебойных источников питания мощностью 600 Вт для автономной работы бытовых газовых котлов. Оборудование предназначено для нужд семей погибших военных, ветеранов, многодетных семей, внутренне перемещенных лиц и пенсионеров.

"Многие украинцы, особенно социально уязвимые семьи, рискуют остаться без отопления во время возможных обесточений зимой. Мы не можем этого допустить. Поэтому группа "Нафтогаз" инициировала программу "Согрей" и закупила зарядные станции, которые заживят газовые котлы даже при отсутствии электричества. Впереди нас ждет сложная зима, но вместе мы преодолеем все трудности", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Программа реализуется в пяти областях Украины – Харьковской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины
NEWS
Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства
Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства
DAILY
Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США