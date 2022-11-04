RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Нафтогаз" получит новый наблюдательный совет. Шмыгаль поручил провести конкурс

Фото: Нафтогаз Украины выберет членов наблюдательного совета согласно новому конкурсу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Зарембо

Кабинет министров начал новый конкурсный отбор членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". При этом правительство отменило конкурсный отбор председателя правления компании и внесло изменения в ее устав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 4 ноября.

Кабинет министров на днях назначил нового главу НАК "Нафтогаз Украины". Им стал бывший министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"Сегодня с учетом инициативы новоназначенного председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и при поддержке профильных министерств и номинационного комитета поручаем начать новую конкурсную процедуру по избранию и назначению наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - объявил Шмыгаль.

С сентября 2021 года в "Нафтогазе" отсутствует наблюдательный совет. Его функции временно выполняет акционер компании – Кабинет министров Украины. Предыдущий конкурсный отбор членов наблюдательного совета "Нафтогаза" был объявлен в октябре 2021 года. По состоянию на февраль 2022 года Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий проводил собеседования с потенциальными кандидатами.

Ранее сообщалось, что Кабмин 1 ноября уволил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, находившегося на этом посту с апреля 2021 года.

Уже 3 ноября Кабинет министров изменил устав НАК "Нафтогаз Украины", чтобы назначить главой компании Алексея Чернышова, который до этого был министром развития общин и территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины