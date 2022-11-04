"Нафтогаз" получит новый наблюдательный совет. Шмыгаль поручил провести конкурс

Кабинет министров начал новый конкурсный отбор членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". При этом правительство отменило конкурсный отбор председателя правления компании и внесло изменения в ее устав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 4 ноября.

Кабинет министров на днях назначил нового главу НАК "Нафтогаз Украины". Им стал бывший министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"Сегодня с учетом инициативы новоназначенного председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и при поддержке профильных министерств и номинационного комитета поручаем начать новую конкурсную процедуру по избранию и назначению наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - объявил Шмыгаль.

С сентября 2021 года в "Нафтогазе" отсутствует наблюдательный совет. Его функции временно выполняет акционер компании – Кабинет министров Украины. Предыдущий конкурсный отбор членов наблюдательного совета "Нафтогаза" был объявлен в октябре 2021 года. По состоянию на февраль 2022 года Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий проводил собеседования с потенциальными кандидатами.