Вітренка відкликали з наглядової ради "Укрнафти"

НАК "Нафтогаз України" відкликав Юрія Вітренко з посади представника акціонера у наглядовій раді "Укрнафти". При цьому у раду ввели директора нафтового дивізіону Миколу Гавриленка.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Повідомляється, що Гавриленко продовжить "регулювати проблемні питання, які залишилися невирішеними". Зокрема, мова йде про спірних обсягів газу і накопиченого податкового боргу.

При цьому, за подальшу взаємодію "Нафтогазу" з "Укрнафтою" відповідає фінансовий директор компанії Петер ван Дрил.

Нагадаємо, 13 травня Юрія Вітренко скоротили з посади виконавчого директора компанії "Нафтогаз України".

Крім того, головним виконавчим директором групи "Нафтогаз" призначили Отто Ватерландера.