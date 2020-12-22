"Нафтогаз" відкрив велике родовище в Полтавській області

Фото: "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Родовище Жемчужне розташоване на великій глибині

НАК "Нафтогаз України" відкрив нове перспективне родовище в Полтавській області. Розвідані запаси Жемчужного родовища становлять 200 млн куб. м газу, а перспективні запаси та ресурси - понад 2 млрд куб. м.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як наголошується в повідомленні, відкриття родовища стало можливим завдяки розвідувальним роботам в складних геологічних умовах на значних глибинах понад 6 000 м. За їх результатами компанія пробурила пошукову свердловину, яка підтвердила газові поклади і дала промисловий приплив газу - майже 100 тис. куб. м на добу.

Загальна площа нового родовища становить 213 кв. км, в його межах виділено 5 газоносних горизонтів, повідомили в НАК.

Свердловину глибиною 6 150 м бурили фахівці власного бурового підрозділу "Укрбургаз". Для деталізації геологічної будови Жемчужного родовища та визначення оптимальних місць для буріння нових свердловин компанія планує розпочати проведення 3D-сейсміки, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни в Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами. "Нафтогаз" отримав право на розробку Чорноморського шельфу без проведення конкурсу на 30 років.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з проведення аналізу виконання Концепції розвитку газодобувної галузі України. У 2019 році видобуток газу в Україні відхилився від плану на 3,3 млрд куб. метрів.