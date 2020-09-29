"Нафтогаз" відмовився від підвищення цін на газ для населення в місяць виборів

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів в жовтні 2020 року на рівні 4,70 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з вереснем ціна газу зросла на 1460 гривень (на 45%).

Про це повідомляється на сайті компанії.

Крім того, тариф "річний" збережений на рівні 5,24 грн/куб. м.

Відзначимо, "Нафтогаз" різко підвищив ціни на газ для населення в серпні-вересні. Зокрема, ГК "Нафтогаз України" підняла ціну в серпні на 9% до 3,24 грн/куб. м.

У вересні ціна газу зросла ще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Крім того, "Нафтогаз" підвищив річну ціну на газ для населення 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

При цьому в прес-службі "Нафтогазу" відзначили, що за новими правилами роботи ринку природного газу населення (побутові споживачі) може купувати газ безпосередньо у ГК "Нафтогаз України" або у будь-якого іншого постачальника. При цьому частка компанії в постачаннях газу населенню становить 2%.

Нагадаємо, постанова уряду про покладення на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків на ринку газу (ПСО) з 1 серпня 2020 року припинила діяти в частині постачання газу для потреб населення.

Відзначимо, вибори в місцеві органи влади пройдуть в Україні 25 жовтня 2020 року.