"Нафтогаз" обжалует решение суда в Казахстане насчет долга "Газпрома"

"Нафтогаз" готов побороться за возврат долга от "Газпрома". Для этого запланированы комплексные решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в Facebook.

"Нафтогаз" продолжит взыскание долга "Газпрому"

Корецкий отметил, что украинские юристы изучают отмену решения суда в Казахстане по долгу "Газпрома".

"Нафтогаз принимает во внимание публичные комментарии должностных лиц, которые звучали во время рассмотрения дела, и ожидает, что дальнейшее разбирательство будет происходить в соответствии с принципами верховенства права, независимости суда и международных обязательств Казахстана", - говорит чиновник.

Глава "Нафтогаза" заверил, что НАК использует все доступные юридические механизмы для взыскания более 1,4 млрд долларов, присужденных международным арбитражем. И, несмотря на отдельные процессуальные решения, в отдельных юрисдикциях эту работу продолжит.

Как идет обжалование решения суда в Казахстане

По словам Корецкого, работа продолжается одновременно в нескольких странах и продолжится, в частности, в Казахстане.

"Мы и дальше будем последовательно защищать интересы компании и будем обеспечивать выполнение международных арбитражных решений".

Чиновник добавил, что одновременно с этим долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" продолжает расти. На эту сумму каждый день начисляются проценты. Так что вся сумма в полном объеме будет взыскана с компании РФ в пользу "Нафтогаза".