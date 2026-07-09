"Нафтогаз" обжалует решение суда в Казахстане насчет долга "Газпрома"
"Нафтогаз" готов побороться за возврат долга от "Газпрома". Для этого запланированы комплексные решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в Facebook.
"Нафтогаз" продолжит взыскание долга "Газпрому"
Корецкий отметил, что украинские юристы изучают отмену решения суда в Казахстане по долгу "Газпрома".
"Нафтогаз принимает во внимание публичные комментарии должностных лиц, которые звучали во время рассмотрения дела, и ожидает, что дальнейшее разбирательство будет происходить в соответствии с принципами верховенства права, независимости суда и международных обязательств Казахстана", - говорит чиновник.
Глава "Нафтогаза" заверил, что НАК использует все доступные юридические механизмы для взыскания более 1,4 млрд долларов, присужденных международным арбитражем. И, несмотря на отдельные процессуальные решения, в отдельных юрисдикциях эту работу продолжит.
Как идет обжалование решения суда в Казахстане
По словам Корецкого, работа продолжается одновременно в нескольких странах и продолжится, в частности, в Казахстане.
"Мы и дальше будем последовательно защищать интересы компании и будем обеспечивать выполнение международных арбитражных решений".
Чиновник добавил, что одновременно с этим долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" продолжает расти. На эту сумму каждый день начисляются проценты. Так что вся сумма в полном объеме будет взыскана с компании РФ в пользу "Нафтогаза".
Напомним, 8 июля Суд Международного финансового центра "Астана" упразднил ранее принятое решение. В нем говорилось о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения в споре НАК "Нафтогаз Украины" против ПАО "Газпром".
В мае суд в Казазстане признал арбитражное решение и разрешил исполнение на территории Казахстана взыскания около 1,4 млрд долларов с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза".