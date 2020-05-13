"Нафтогаз" визначився з представниками на процесі проти Росії в Гаазі

НАК "Нафтогаз України" визначився зі своїми представниками на усних слуханнях, які відбудуться у листопаді 2020 року в Гаазі, щодо розміру компенсації за експропріацію Росією кримських активів компанії. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз України".

Як зазначили в прес-службі, позицію "Нафтогазу" представлять директор з юридичних питань Ярослав Теклюк за експертної підтримки радника голови правління "Нафтогазу" Олени Зеркаль.

Крім того, в рамках трансформації Група "Нафтогаз" оптимізує внутрішню організаційну структуру, функціонал та обов’язки між підрозділами. "Трансформація усуває дублювання функцій, спрощує взаємодію підрозділів, вибудовує структуру, яка підвищить ефективність групи", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що реструктуровано низку функцій дивізіону "Інтегрований газ", довгострокового планування, ринкових досліджень та довгострокового прогнозування, корпоративних комунікацій, загального операційного керівництва тощо.

"Аналогічно буде реструктуровано функціонал виконавчого директора Групи "Нафтогаз"" - повідомили в прес-службі.

У "Нафтогазі" повідомили, що за операційні та трансформаційні процеси, зокрема, за впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізації крос-функціональних процесів та розробки баз даних процесів відповідає Отто А. Ватерландер - головний директор виконавчий - виконавчий директор з трансформації Групи Нафтогаз. За взаємодію з ПАТ "Укрнафта" відповідає фінансовий директор "Нафтогазу "Пітер ван Дріл.

""Нафтогаз" розвиває свій стратегічний вектор - трансформація групи заради реформування ринку газу в Україні", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, в жовтні 2016 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження проти Російської Федерації. У лютому 2020 року, НАК "Нафтогаз України" і шість компаній групи "Нафтогаз" обґрунтували свою заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів "Нафтогазу" у 2014 році - розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно в 8 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, екс-заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль у січні 2020 року була призначена радником голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.