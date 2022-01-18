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У "Нафтогазі" заявили, що очікують на кадрові рішення та співпрацюють з поліцією у боротьбі з корупцією

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 16:34
У "Нафтогазі" заявили, що очікують на кадрові рішення та співпрацюють з поліцією у боротьбі з корупцією Фото: "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

НАК "Нафтогаз України" співпрацює з Службою безпеки України (СБУ) та Національною поліцією України у боротьбі з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Для "Нафтогазу" як для національної компанії надзвичайно важливими є розбудова України, де корупція є винятком, а не правилом, і де є невідворотність покарання за корупцію. Такі ж принципи є визначальними для всіх підприємств, що входять до групи "Нафтогаз". Чи порушили закон співробітники АТ "Укргазвидобування", визначить суд", - йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

За даними компанії, національна компанія проведе аналіз обставин прийняття їх на роботу у 2016-2017 роках та системи прийняття відповідних управлінських рішень в АТ "Укргазвидобування".

"Правління національної компанії подало на розгляд в Кабінет Міністрів України та Міністерство економіки України пропозиції щодо кадрових змін в АТ "Укргазвидобування" ще 7 грудня 2021 року і з того часу чекає на прийняття рішення", - наголосили у "Нафтогазі".

Як повідомлялося раніше, СБУ викрила посадовців "Укргазвидобування" на масштабній корупційній схемі, де посадовці вимагали 400 тис. грн хабара за безперешкодне виконання тендерних угод з приватною компанією.

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Нафтогаз України
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