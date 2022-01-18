У "Нафтогазі" заявили, що очікують на кадрові рішення та співпрацюють з поліцією у боротьбі з корупцією

"Для "Нафтогазу" як для національної компанії надзвичайно важливими є розбудова України, де корупція є винятком, а не правилом, і де є невідворотність покарання за корупцію. Такі ж принципи є визначальними для всіх підприємств, що входять до групи "Нафтогаз". Чи порушили закон співробітники АТ "Укргазвидобування", визначить суд", - йдеться у повідомленні "Нафтогазу".



За даними компанії, національна компанія проведе аналіз обставин прийняття їх на роботу у 2016-2017 роках та системи прийняття відповідних управлінських рішень в АТ "Укргазвидобування".



"Правління національної компанії подало на розгляд в Кабінет Міністрів України та Міністерство економіки України пропозиції щодо кадрових змін в АТ "Укргазвидобування" ще 7 грудня 2021 року і з того часу чекає на прийняття рішення", - наголосили у "Нафтогазі".