"Нафтогаз" назвав обсяги імпорту газу з Європи у 2018 році

У 2018 році поставки імпортованого газу в Україну здійснювались виключно з європейського газового ринку

В 2018 году импорт газа в Украину сократился на 24,8% - с 14,1 млрд куб. м до 10,6 млрд куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в НАК, импорт сократили обе ключевые категории импортеров: "Нафтогаз" - с 8,7 до 7 млрд куб. м (-19,5%) и частные компании - с 5,4 до 3,6 млрд куб. м (-33,3%).

По данным НАК, в 2018 году газ в Украину импортировали 65 компаний (в 2017 году - 67 компаний). Количество европейских поставщиков, у которых "Нафтогаз" закупал природный газ в 2018 году, составило 18 компаний (в 2017 году - 13 компаний). Ни одна из этих компаний не поставляла более 30% объема импортируемого "Нафтогазом" газа.

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"Нафтогаз" уже четвертый год не закупает газ у "Газпрома", который отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража относительно объемов и условий поставки", - отметили в пресс-службе НАК.

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Напомним, что по данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, добыча газа по 2018 год в сравнении с 2017 годом увеличилась на 2,4% до 21,0 млрд куб. м.

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. Всего за год протранспортировано 10,6 млрд куб м со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений. Это на 24,8% меньше прошлогоднего показателя импорта газа из ЕС.