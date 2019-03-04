"Нафтогаз" назвав обсяг газу у сховищах наприкінець зими

Обсягів достатньо до кінця опалювального сезону

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за последнюю неделю сократились на 370,2 млн куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, по состоянию на 27 февраля 2019 года объемы газа в ПХГ составляют 9,8 млрд куб. м, что на 0,3 млрд куб. м меньше, чем год назад.

Как отметили в пресс-службе, объемы газа в ПХГ достаточны для стабильного прохождения отопительного сезона.

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Как сообщало РБК-Украина, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания вошла в отопительный сезон с рекордно высокими запасами газа в ПХГ, что позволяет минимизировать закупки в период высоких цен. "Действуем в соответствии с нашим планом управления запасами и оборотным капиталом, запасы в хранилищах - на достаточном уровне", - отметил он.

Напомним, в течение 2018 года в ПХГ было закачано природного газа на 6,5% больше, чем в прошлый аналогичный период - 9,8 млрд куб. м. За январь - декабрь 2018 года из подземных хранилищ отобрано 10,6 млрд куб. м газа, что на 4,2 млрд куб. м, или на 65,6% больше, чем в прошлом году. По состоянию на 1 января 2019 года в ПХГ Украины накоплено 13,8 млрд куб. м газа, что на 6,1% меньше, чем год назад.