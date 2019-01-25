"Нафтогаз" назвав обсяги газу в ПСГ

Ілюстративне фото (twitter.com-NaftogazUK)

Газу вистачить до кінця опалювального сезону

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень скоротилися на 628,6 млн куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Нафтогаз України".

За даними прес-служби, станом на 22 січня 2019 року обсяги газу в ПСГ складають 11,9 млрд куб. м, що на 1,4 млрд куб. м менше, ніж рік тому.

www.naftogaz.com

Як зазначили в "Нафтогазі", обсяги газу в ПСГ достатні для стабільного проходження опалювального сезону.

"Ми увійшли в опалювальний сезон з рекордно високими запасами газу в ПСГ, що дозволяє мінімізувати закупівлі в період високих цін. Діємо згідно з нашим планом управління запасами і оборотним капіталом, запаси в сховищах - на достатньому рівні", - зазначив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 16 січня 2019 року становили 12,5 млрд куб. м, що на 1,3 млрд куб. м менше, ніж рік тому.

Нагадаємо, протягом 2018 року в ПСГ було закачано природного газу на 6,5% більше, ніж в минулий аналогічний період - 9,8 млрд куб. м. За січень - грудень 2018 року з підземних сховищ відібрано 10,6 млрд куб. м газу, що на 4,2 млрд куб. м, або на 65,6% більше, ніж у минулому році. Станом на 1 січня 2019 року в ПСГ України накопичено 13,8 млрд куб. м газу, що на 6,1% менше, ніж рік тому.