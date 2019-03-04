"Нафтогаз" назвав обсяг газу у сховищах наприкінець зими

Ілюстративне фото (naftogaz.com)

Обсягів достатньо до кінця опалювального сезону

Обсяги газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) за останній тиждень скоротилися на 370,2 млн куб. м. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Нафтогаз України".

За даними прес-служби, станом на 27 лютого 2019 року обсяги газу в ПСГ складають 9,8 млрд куб. м, що на 0,3 млрд куб. м менше, ніж рік тому.

Як зазначили в прес-службі, обсяги газу в ПСГ достатні для стабільного проходження опалювального сезону.

naftogaz.com

Як повідомляло РБК-Україна, раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що компанія увійшла в опалювальний сезон з рекордно високими запасами газу в ПСГ, що дозволяє мінімізувати закупівлі в період високих цін. "Діємо згідно з нашим планом управління запасами і оборотним капіталом, запаси в сховищах - на достатньому рівні", - зазначив він.

Нагадаємо, протягом 2018 року в ПСГ було закачано природного газу на 6,5% більше, ніж в минулий аналогічний період - 9,8 млрд куб. м. За січень - грудень 2018 року з підземних сховищ відібрано 10,6 млрд куб. м газу, що на 4,2 млрд куб. м, або на 65,6% більше, ніж у минулому році. Станом на 1 січня 2019 року в ПСГ України накопичено 13,8 млрд куб. м газу, що на 6,1% менше, ніж рік тому.