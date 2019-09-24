"Нафтогаз" назвав дату рішення в Стокгольмі за позовом до "Газпрому" на 11,6 млрд

Рішення за позовом НАК "Нафтогаз Україна" до російського "Газпрому" на 11,58 млрд доларів в Стокгольмі повинно бути винесено до 1 листопада 2021 року. Про це повідомляється у фінансовій звітності НАК.

Як наголошується в документі, 6 липня 2018 року НАК "Нафтогаз України" подав запит про арбітраж в Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати з проханням переглянути транзитний тариф в договорі про транзит газу з "Газпромом" на період 2009-2019 років.

За даними НАК, попередня грошова претензія оцінюється в 11,58 млрд доларів. "Газпром" представив свою відповідь 14 серпня 2018 року, відхиливши позов "Нафтогазу". За запитом "Газпрому" 6 вересня 2018 року Рада Торгової палати Стокгольма ухвалила рішення об'єднати обидві справи в єдиний арбітражний процес.

"У відповідності з узгодженим процедурних графіком остаточне рішення в об'єднаному арбітражі має бути винесено до 1 листопада 2021 року", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

За даними "Нафтогазу", станом на 30 червня 2019 року борг російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу збільшився до 2,817 мрлд доларів, включаючи відсотки за прострочення платежу.