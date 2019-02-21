Суд залишив під арештом ТЕЦ Дубневичів

Фото: Ярослав і Богдан Дубневичи (УНІАН)

"Новороздольскую" теплоелектроцентраль у Львівській області залишили під арештом

Солом'янський районний суд міста Києва 21 лютого прийняв рішення залишити Новороздольську теплоелектроцентраль під арештом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TI-Ukraine.

"Оскарження арешту Новояворівської ТЕЦ відбувалися у минулому році. Тоді адвокати Дубневичів програли першу інстанцію, і апеляцію. І якщо б зараз суд прийняв сторону Дубневичів, ми, швидше за все, отримали б велику проблему. Власники ТЕЦ не мають ліцензії від НКРЕКУ на поставку та переробку газу. У зв'язку з цим майже 30 тис. мешканців Нового Роздолу могли б залишитися без опалення", - зазначила юридичний радник TI-Ukraine Катерина Риженко.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом САП завершило досудове розслідування можливого розкрадання газу на 1,4 млрд гривень. В рамках цього виробництва дві львівські ТЕЦ були заарештовані і передані у тимчасове управління ТОВ "Гарант Енерго М".

Пізніше Солом'янський райсуд Києва наклав арешт на цілісні майнові комплекси Новояворівської і Новороздольской ТЕЦ у Львівській області з клопотанням Національного антикорупційного бюро України.

Після цього ТЕЦ перейшли під тимчасове управління Нацагентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, яке згодом на конкурсній основі відібрало ТОВ "Гарант Енерго М" в якості керуючого цими активами.

Додамо, у жовтні НАК "Нафтогаз України" уклала договори з управителем майна "Новороздольской ТЕЦ" і "Новояворівській ТЕЦ" ТОВ "Гарант Енерго М" на поставку газу і виділила необхідні номінації для забезпечення їх роботи.