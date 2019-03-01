Нафтогаз" має намір стягнути з Росії 8 млрд доларів за активи в Криму

Сума складається з 5 млрд доларів плюс відсотки

Сумма, которую "Нафтогаз" требует от России в трибунале Гааги за активы в оккупированном Крыму, составляет 8 млрд долларов включительно с процентами. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко добавил, что расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами.

Он напомнил, что международный арбитраж в Гааге признал, что претензии могут выдвигаться к Российской Федерации и международный арбитраж является правомочным (имеет юрисдикцию) рассматривать эти претензии.

"Другими словами, Россия будет отвечать за то, что эти активы были отняты у группы компаний Нафтогаз, у украинского народа", - написал он.

Витренко также подчеркнул, следующим шагом будет решение арбитража о компенсации за потерю активов в Крыму.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" получил положительное заключение арбитража в Гааге относительно иска против России из-за ахваченных активов компании в оккупированном Крыму. Трибунал признал свою юрисдикцию в этом деле.

Как сообщало РБК-Украина, Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма.