"Нафтогаз" розпочав проект зі скорочення викидів метану

Група "Нафтогаз" розпочала вимірювальні роботи рамках реалізації спільного з ЄБРР проекту по зниженню викидів метану в ланцюзі постачань газу в Україну. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За даними прес-служби, на початку червня відбулася перша із запланованої серії кампаній з пошуку і визначення обсягу витоків метану в атмосферу. Роботи проведені на об'єктах АТ "Укргазвидобування" і АТ "Укртрансгаз" у Львівській та Івано-Франківській областях. В ході кампанії використано як обладнання наземного базування, так і обладнання для дистанційного моніторингу з використанням безпілотного повітряного судна.

Проект по зниженню викидів метану в ланцюгу постачання газу в Україну реалізується в рамках тристороннього Меморандуму між "Нафтогазом", Європейським банком реконструкції та розвитку і Міністерством екології та природних ресурсів України.

Фінансування впровадження Проекту здійснюється за рахунок коштів ЄБРР, виконавцем робіт є компанія Carbon Limits (Королівство Норвегія).

Як повідомляло РБК-Україна, в листопаді 2018 року НАК "Нафтогаз України", Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Міністерство екології та природних ресурсів України підписали меморандум про взаєморозуміння щодо скорочення викидів метану в ланцюжках постачання газу в Україні.

Нагадаємо, викиди забруднюючих речовин в Україні у 2018 році склали 2 508,3 тис. тон, тобто 59,5 кг на кожного українця.