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Імпорт газу в Україну з початку лютого зріс у чотири рази

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Україна, Середа 16 лютого 2022 15:30
Імпорт газу в Україну з початку лютого зріс у чотири рази Фото: Україна збільшила імпорт газу у чотири рази (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Імпорт газу в Україну за період з 1 по 15 лютого 2022 року склав 192,4 млн кубометрів. Імпорт більш ніж у чотири рази перевищив аналогічний показник у січні (44,8 млн кубометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України.

Як зазначили в прес-службі, у жовтні-грудні 2021 року до України сумарно імпортували з ЄС 181 млн кубометрів.

У прес-службі нагадали, що з 1 січня 2022 року ОГТСУ та угорський оператор FGSZ запровадили гарантовані потужності для імпорту до 8 млн кубометрів газу на добу з Угорщини в Україну. А з 1 лютого Україна розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.

Також на період з 4 лютого до 31 березня 2022 року гарантована потужність у точці "Будінце" (Словаччина) збільшена на 15 млн кубометрів і складає 42 млн кубометрів на добу.

Таким чином, сумарна гарантована потужність для імпорту газу до України з ЄС у 2022 році збільшена на 85% і становить 50 млн кубометрів на добу.

Нагадаємо, у січні 2022 року Україна імпортувала 44,8 млн куб. м газу. Експорт та реекспорт склав 178,0 куб. м - у чотири рази більше.

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