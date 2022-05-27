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"Нафтогаз" готується до арбітражу з "Газпромом" через недоплату за транзит

Автор: Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" готується до арбітражу за "Газпромом" через невиконання умов контракту. Російська компанія почала платити менше, ніж зобов'язана.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голи НАК Юрія Вітренка агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже почали передарбітражну процедуру. Готуємо з юристами відповідні звернення до "Газпрому". Є певний час, упродовж якого ми маємо спробувати вирішити питання до арбітражу, якщо не вирішимо - новий арбітраж", - сказав він.

За його словами, причина в тому, що "Газпром" сплачує менше, ніж має платити за контрактом. "У них немає для цього жодного обґрунтування - контракт у нас "качай або плати", - розповів Вітренко.

Голова "Нафтогазу" нагадав, що невиконання "Газпромом" своїх договірних зобов'язань за контрактом означає порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у розпочатому в 2018 році арбітражі на суму 12,2 млрд доларів.

"Якщо вони не виконують зобов’язання "качай або плати", то це означає, що вони порушують не тільки контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не тільки на суму недоплати, а й на 12,2 млрд доларів, які ми відкликали з арбітражу", - наголосив Вітренко.

Нагадаємо, голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "Газпром" скоротив виплати Україні за транспортування газу після зупинення пункту "Сохранівка", яка опинилася в російській окупації.

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Нафтогаз України