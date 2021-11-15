"Нафтогаз" братиме участь в сертифікації "Північного потоку-2"

За словами Вітренка, схвалення запиту на участь в процедурі сертифікації допоможе Україні дізнатися позицію й аргументи Nord Stream 2 AG для більшої прозорості процесу запуску газопроводу.

"Сьогодні німецький регулятор схвалив запит "Нафтогазу" у процедурі сертифікації Nord Stream 2 AG. Компанія вітає це рішення, адже тепер регулятор повинен враховувати нашу позицію та аргументи. Це також дасть змогу дізнатися про позицію та аргументи Nord Stream 2 AG, що означатиме більшу прозорість процесу", - заявив голова правління "Нафтогазу".

Водночас компанія планує виступити проти сертифікації "Північного потоку-2", оскільки наразі він не відповідає законодавству Європи.

"Ми готові надати свою позицію вже найближчим часом. Вона ґрунтується на тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському законодавству", - зауважив Вітренко.