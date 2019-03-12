"Нафтогаз" анонсував зміну голови правління "Укрнафти"

Марка Роллинса планують звільнити з 30 квітня

На общем собрании акционеров ПАО "Укрнафта", которое состоится 28 марта 2019 года, планируется изменить устав "Укрнафты" в рамках реформы системы корпоративного управления компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Как отмечается в сообщении, планируется, что общее собрание акционеров примет решение о прекращении полномочий действующих и избрании новых членов наблюдательного совета. Новый наблюдательный совет "Укрнафты" будет сформирован общим собранием акционеров из 11 человек, шесть из которых будут независимыми директорами. Из остальных пяти директоров три будут представлять НАК "Нафтогаз Украины", два - миноритарных акционеров.

Кроме того, акционеры планируют прекратить полномочия председателя правления "Укрнафты" Марка Роллинса с 30 апреля 2019 года, сообщили в "Нафтогазе".

"Если до этого времени наблюдательный совет не определится с кандидатурой руководителя общества, то эти полномочия временно будет исполнять лицо, назначенное общим собранием акционеров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам из группы "Приват", которые полностью контролировали менеджмент до 2015 года.

Напомним, Марк Роллинс был назначен на должность главы правления ПАО "Укрнафта" в 2015 году после длительного конфликта между правительством и миноритарными акционерами компании - группой "Приват".