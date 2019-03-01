"Нафтогаз" анонсував примусовий продаж активів "Газпрому" в Європі

Продаж активів внаслідок рішення Стокгольмського арбітражу відбудеться найближчим часом

В ближайшее время в европейских странах произойдет принудительная продажа арестованного имущества российского газового монополиста "Газпрома". Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на брифинге в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в таких юрисдикциях, как Великобритания и Нидерланды, в течение месяца может быть принято решение о принудительной продаже активов, которые принадлежат "Газпрому".

Коболев напомнил, что недавно в Люксембурге приняли решение относительно ареста активов "Газпрома". Ранее такое решение приняли в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа.

Напомним, 28 февраля 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" анонсировал новые попытки взыскать имущество "Газпрома" в нескольких странах, но не назвал их.