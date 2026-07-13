Нефть снова подорожала после новых ударов между США и Ираном

Что предшествовало

Напомним, на этих выходных Иран нанес удары по судну, которое якобы двигалось по несанкционированному маршруту. Это вызвало ответную реакцию США, которые ударили по иранской территории, а Иран в ответ нанес удары по Катару и ОАЭ. Причем этой ночью взаимные атаки вновь продолжились.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для коммерческого судоходства, хотя ранее Иран заявил о закрытии пролива после того, как судно, которое двигалось по несанкционированныму маршруту, попало под обстрел.

Согласно данным системы отслеживания судов Kpler, в воскресенье через пролив прошло 6 судов, что является самым низким показателям за пять недель.

Причем эскалация атак еще больше поставила под сомнение будущее временного соглашения США и Ирана, которое было подписано в прошлом месяце с целью возобновить работу пролива и прекратить войну еще на 60 дней на время переговоров.

Согласно отчету Международного энергетического агентства, после заключения сделки мировые поставки нефти в июне выросли на 4,1 млн баррелей в сутки, но оставались на 9,4 млн баррелей в сутки ниже довоенного уровня.