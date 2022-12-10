Нефть за неделю подешевела еще на 10%: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть снизились в пятницу, 9 декабря, при этом оба эталона зафиксировали самое большое недельное снижение за последние месяцы, поскольку растущие опасения по поводу рецессии нивелировали любые проблемы с предложением после слабых экономических данных из Китая, Европы и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Американская нефть West Texas Intermediate подешевела до 71,02 долларов за баррель, что является новым минимумом для 2022 года. Нефть марки Brent подешевела до 76,10 долларов за баррель.

"Любые опасения по поводу поставок второстепенны по сравнению с опасениями по поводу экономики", - сказал аналитик Mizuho Роберт Яугер.

Цены на нефть нашли некоторую поддержку и выросли более чем на 1% в начале сессии после того, как президент России Владимир Путин заявил, что крупнейший в мире экспортер энергоносителей может сократить добычу в ответ на потолок цен на экспорт сырой нефти.

Тем не менее, несколько более высокий, чем ожидалось, рост цен производителей в США в ноябре и новости о частичном перезапуске трубопровода Keystone свели на нет эти достижения и привели к снижению контрольных показателей более чем на доллар. Компания Keystone закрылась в начале этой недели после утечки 14 тысяч баррелей нефти в Канзасе .

Индекс цен производителей США (PPI) вырос в ноябре чуть больше, чем ожидалось, на фоне скачка стоимости услуг, говорится в отчете Министерства труда США.

Повышение может повысить вероятность того, что Федеральная резервная система "нажмет на педаль газа" при повышении процентных ставок, что усилит опасения по поводу надвигающейся рецессии, сказал Яугер.

Оба эталона сырой нефти продемонстрировали еженедельные потери примерно на 10% каждый. Это было самое большое недельное снижение с апреля для американских фьючерсов WTI и с начала августа для Brent.

И Яугер, и Уолтер Циммерман, главный технический аналитик ICAP, предупредили, что, если нефть в США упадет ниже 70 долларов за баррель, она может войти в свободное падение и достичь низкого диапазона в 60 долларов на предстоящих сессиях.

По словам экономистов, рост числа случаев заражения COVID-19 в Китае, вероятно, снизит экономический рост в ближайшие несколько месяцев, несмотря на ослабление некоторых ограничений.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозируют, что в следующем году экономика США столкнется с кратковременной и неглубокой рецессией. Эксперты ожидают, что Федеральная резервная система США поднимет ставки на 50 базисных пунктов 14 декабря.

Европейский центральный банк также, вероятно, повысит свою депозитную ставку на 50 базисных пунктов на следующей неделе до 2%, даже несмотря на то, что экономика еврозоны, как полагают, уже находится в рецессии.