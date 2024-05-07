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Нефть подорожала после ударов Израиля по Рафаху в Газе

Израиль, Вторник 07 мая 2024 09:55
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Нефть подорожала после ударов Израиля по Рафаху в Газе Фото: Цены на нефть выросли (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли после того, как Израиль нанес удар по Рафаху в секторе Газа. Переговоры о прекращении огня с ХАМАСом продолжаются без какого-либо результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали 0,3%, до 83,56 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,31% до 78,72 долларов за баррель.

"Цены на нефть поднялись сегодня утром, поскольку некоторые препятствия на переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС заставили участников рынка рассчитывать на то, что геополитическая напряженность потенциально может затянуться еще дольше", - сказал Йип Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Между тем, более сильный доллар ограничил рост нефтяных фьючерсов, поскольку он делает сырую нефть более дорогой для трейдеров, владеющих другими валютами. Индекс доллара, который измеряет курс доллара США по отношению к шести основным валютам-аналогам, вырос до 105,18.

На прошлой неделе оба контракта показали самые большие недельные потери за три месяца, поскольку рынок сосредоточился на слабых данных по занятости в США и возможных сроках снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Ситуация в Газе

Террористическая палестинская группировка ХАМАС 6 мая согласилась на предложение посредников о прекращении огня в Газе, но Израиль заявил, что условия не соответствуют его требованиям, и продолжил наносить удары по Рафаху, планируя продолжить переговоры по соглашению.

Израильские силы нанесли удар по Рафаху на южной окраине Газы с воздуха и с земли и приказали жителям покинуть часть города, который был убежищем для более чем 1 миллиона перемещенных палестинцев.

Отсутствие урегулирования между сторонами в продолжающемся уже семь месяцев конфликте поддержало цены на нефть, поскольку инвесторы опасаются, что региональная эскалация войны нарушит поставки сырой нефти на Ближний Восток.

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