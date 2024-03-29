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Бензин и дизель подорожали в Украине за последний месяц: цены на АЗС

Украина, Пятница 29 марта 2024 14:02
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Бензин и дизель подорожали в Украине за последний месяц: цены на АЗС Фото: цены на дизель, бензин выросли за март на 4% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин, дизельное топливо в Украине выросли в марте 2024 года примерно на 4%. Автогаз подорожал меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 29 марта на бензин А-95 составляют 53,69 гривен за литр (+2,23 гривен за месяц), на дизельное топливо 54,02 гривен за литр (+2,16 гривен), на автогаз 28,15 гривен за литр (+0,13 гривен).

Бензин и дизель подорожали в Украине за последний месяц: цены на АЗС

Цены на АЗС 29 марта

Бензин и дизель подорожали в Украине за последний месяц: цены на АЗС

Причины изменения цен

Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Основным фактором, который влияет на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. За 2023 год цены упали на 10% до 77,5 долларов за баррель сорта Brent, что привело к снижению цен бензин и дизель.

Сегодня нефть Brent стоит около 87,5 долларов за баррель. В марте цены выросли почти на 5%.

Как заявил в комментарии РБК-Украина директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, блокада польскими фермерами украинской границы может привести к удорожанию автогаза на АЗС до 3 гривен за литр.

По его словам, наблюдаемый на АЗС рост цен на бензин и дизель вызван в первую очередь повышением мировых цен на нефть, которые выросли с начала года примерно на 10%.

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Цены на бензин
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