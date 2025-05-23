Нефть, газ и заводы. РФ может купить у Трампа "отсрочку" по войне, - политолог

Россия может купить лояльность администрации президента США Дональда Трампа. В частности, это может касаться и прекращения войны РФ против Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра Путина и молчание Трампа: что Россия готовит против Украины ".

Как сказал в комментарии РБК-Украина политолог Аббас Галлямов, российский диктатор Владимир Путин не хочет ссориться с Трампом, потому что его пугает перспектива новых санкций или увеличение поставок оружия Украине от США. По его мнению, Москва могла "купить" лояльность новой команды Белого дома.

"Согласно утечке из аппарата Кремля, по итогам встреч и разговоров Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа уже согласовано и находится на высокой стадии готовности по меньшей мере три крупных американо-российских проекта. К ним привлечен достаточно широкий круг лиц, они участвуют в подготовке и проработке деталей этих проектов", - рассказал политолог.

Первый из проектов - это продажа российского газа в Европе. Как пояснил Галлямов, США планируют покупать российский газ по внутренним ценам, транспортировать его в Европу через российские трубопроводы и продавать уже как "американский" - по европейским ценам. Прибыль будет идти американским компаниям.

По словам Галлямова, оператором этого проекта согласована компания Chevron.

"Второй проект касается трех нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Германии, доли в которых принадлежат "Роснефти". Якобы ее пакеты планируют передать той же Chevron по крайне выгодной цене", - сказал политолог.

Третий проект касается "Восток Ойл", который был когда-то запущен "Роснефтью" для добычи нефти и газовых конденсатов в районе полуострова Таймыр в Красноярском крае.

Политолог отметил, что сотрудничество предусматривает поставку нефтяного оборудования от Chevron, Halliburton и еще нескольких меньших американских компаний. РФ будет рассчитываться сырой нефтью, которая как американская пойдет на мировые рынки.

Как отметил собеседник, кроме этого, Москва и Вашингтон обсуждают сотрудничество в атомной энергетике, добыче титана, редкоземельных металлов и золота.

"Их готовит большое количество людей в органах, в госкомпаниях - в "Газпроме", в "Роснефти", в "Росатоме", в "Полюсе золота". Ротенберг, Токарев из "Транснефти" также готовят свои предложения. Все это проходит, в том числе, через правительство, а в конце концов собирается у замглавы АП по экономике Максима Орешкина. А потом все это уже в собранном виде идет к Дмитриеву, а дальше - к американцам. Последний визит Уиткоффа к Путину касался именно этого сотрудничества", - говорит Галлямов.

Он добавляет, что реализация этих проектов не обязательно является прямой коррупцией, но принесет США экономические выгоды: прибыли, приток налогов, новые рабочие места. Политолог допускает, что Кремль в свою очередь надеется на большую уступчивость Трампа в плане введения санкций или банально выторговывает отсрочку по завершению боевых действий