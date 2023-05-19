Нефть дорожает на фоне снижения риска дефолта США

Цены на нефть растут в пятницу, 19 мая, после снижения более чем на 1% в предыдущий день. Инвесторы проявляют осторожный оптимизм в отношении уменьшения риска дефолта по долгу США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8% до 76,45 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,7% до 72,34 долларов.

"Я думаю, что рынки оценивают риски дефолта по долгу США, что приводит к более рискованной среде и некоторому падению цены на нефть марки Brent", - сказал Йип Джун Ронг, рыночный стратег IG.

По его словам, только мы решим вопрос с потолком долга США, фундаментальные показатели могут в конечном итоге иметь большее значение, чтобы определить, будет ли какое-либо движение вверх устойчивым.

Настроения остаются неоднозначными, поскольку инвесторы совмещают оптимизм по поводу предотвращения дефолта США с данными по инфляции, которые могут предвещать дальнейшее повышение процентных ставок мировыми центральными банками.

По словам представителей ФРС, инфляция в США, похоже, не снижается достаточно быстро, чтобы позволить Федеральной резервной системе приостановить свою кампанию по повышению процентной ставки.

По мнению аналитиков National Australia Bank, возможность дополнительного повышения ставок усиливает опасения по поводу слабого спроса в США.

Однако аналитики говорят, что у цен есть потенциал роста, поскольку они ожидают, что спрос в Китае продолжит улучшаться в течение 2023 года, что должно компенсировать замедление спроса в странах ОЭСР.