У Байдена видят прогресс в переговорах о максимальном долге США

Представители команды американского президента Джо Байдена заявили, что участники переговоров от Демократической партии добиваются "устойчивого прогресса" в переговорах с республиканцами относительно возможности предотвращения дефолта США.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам официальных лиц, Байдена проинформировали о переговорах с помощниками спикера Палаты представителей Республиканской партии Кевина Маккарти, когда американский лидер находился 19 мая в Японии, куда прибыл на саммит G7.

"Команда президента сообщила ему, что наблюдается устойчивый прогресс", - сказал один из чиновников, пожелавший остаться неизвестным.

Байден поручил своей команде "продолжать настаивать" на двухпартийном соглашении и "ясно дал понять", что необходимо защищать основные программы "для трудолюбивых американцев и экономический прогресс последних двух лет, поскольку переговоры выходят на продвинутую стадию", - сообщил он.

Так, президент Штатов по-прежнему уверен, что Конгресс примет необходимые меры, чтобы избежать дефолта, добавил чиновник.

Отмечается что Байден сократил свою поездку в Азию и теперь планирует вернуться в Штаты в воскресенье, чтобы завершить переговоры.

Тем временем советник Белого дома Стив Риккетти, директор по бюджету Шаланда Янг и советник по законодательству Луиза Террелл ведут обсуждения для администрации.