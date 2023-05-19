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У Байдена видят прогресс в переговорах о максимальном долге США

Новина українською →
Пятница 19 мая 2023 07:55
У Байдена видят прогресс в переговорах о максимальном долге США Фото: команда президента США сообщает о прогрессе в переговорах о недопущении дефолта (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Представители команды американского президента Джо Байдена заявили, что участники переговоров от Демократической партии добиваются "устойчивого прогресса" в переговорах с республиканцами относительно возможности предотвращения дефолта США.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам официальных лиц, Байдена проинформировали о переговорах с помощниками спикера Палаты представителей Республиканской партии Кевина Маккарти, когда американский лидер находился 19 мая в Японии, куда прибыл на саммит G7.

"Команда президента сообщила ему, что наблюдается устойчивый прогресс", - сказал один из чиновников, пожелавший остаться неизвестным.

Байден поручил своей команде "продолжать настаивать" на двухпартийном соглашении и "ясно дал понять", что необходимо защищать основные программы "для трудолюбивых американцев и экономический прогресс последних двух лет, поскольку переговоры выходят на продвинутую стадию", - сообщил он.

Так, президент Штатов по-прежнему уверен, что Конгресс примет необходимые меры, чтобы избежать дефолта, добавил чиновник.

Отмечается что Байден сократил свою поездку в Азию и теперь планирует вернуться в Штаты в воскресенье, чтобы завершить переговоры.

Тем временем советник Белого дома Стив Риккетти, директор по бюджету Шаланда Янг и советник по законодательству Луиза Террелл ведут обсуждения для администрации.

Напомним, что министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить лимит государственного долга в размере 31,4 трлн долларов, чтобы предотвратить беспрецедентный дефолт.

После президент США Джо Байден заявил, что переговоры с Конгрессом о повышении лимита госдолга США продвигаются, и больше об их прогрессе станет известно в течение следующих двух дней.

Добавим также, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил о том, что США даже в случае дефолта получат возможность оказывать Украине военную помощь.

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