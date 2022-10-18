Нефть дорожает: что повлияло на мировые цены

Цены на нефть выросли во вторник, 18 октября, чему способствовало ослабление доллара США и проблемы с поставками. Рост был ограничен прогнозом снижения спроса на топливо со стороны Китая, поскольку он сохраняет свою жесткую политику нулевого COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,8%, до 92,36 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,9% до 86,24 доллара за баррель.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, включая фунт стерлингов, упал до минимума за десять дней, поскольку резкий разворот Великобритании из-за противоречивого "мини-бюджета", направленного на снижение налогов, поднял склонность к риску. Более слабый доллар делает нефть дешевле для покупателей за пределами США.

Аналитики ANZ Research отмечают, что после резкого сокращения добычи, согласованного ОПЕК+, инвесторы увеличили свои позиции на покупку фьючерсов.

Страны-члены ОПЕК+ сокращают добычу после того, как Белый дом обвинил Эр-Рияд в принуждении некоторых других стран поддержать этот шаг.

Между тем ожидания того, что Китай продолжит мягкую денежно-кредитную политику, чтобы помочь своей экономике, сдерживаемой ограничениями из-за COVID-19, оказали некоторую поддержку ценам на нефть. Центральный банк страны продлил срок погашения среднесрочных кредитов, сохранив ключевую процентную ставку без изменений второй месяц.

Тем не менее, перспективы спроса на топливо в Китае повлияли на настроения после того, как крупнейший в мире импортер сырой нефти отложил выпуск своих экономических показателей, первоначально запланированных на вторник, сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг. Дата перенесенного релиза не сообщается.

Приверженность Китая своей политике нулевого распространения COVID-19 продолжает усиливать неопределенность в отношении экономического роста страны, добавил Тэн.