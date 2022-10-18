Нафта дорожчає: що вплинуло на світові ціни

Ціни на нафту зросли у вівторок, 18 жовтня, чому сприяло ослаблення долара США та проблеми з постачанням. Зростання було обмежено прогнозом зниження попиту на паливо з боку Китаю, оскільки він зберігає свою жорстку політику нульового COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли 0,8%, до 92,36 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 0,9% до 86,24 доларів за барель.

Індекс долара США, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, включаючи фунт стерлінгів, впав до мінімуму за десять днів, оскільки різкий розворот Великобританії через суперечливий міні-бюджет, спрямований на зниження податків, підняв схильність до ризику. Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для покупців за межами США.

Аналітики ANZ Research зазначають, що після різкого скорочення видобутку, узгодженого ОПЕК+, інвестори збільшили свої позиції купівлю ф'ючерсів.

Країни-члени ОПЕК+ скорочують видобуток після того, як Білий дім звинуватив Ер-Ріяд у примусі деяких інших країн підтримати цей крок.

Тим часом, очікування того, що Китай продовжить м'яку грошово-кредитну політику, щоб допомогти своїй економіці, яка стримується обмеженнями через COVID-19, надали деяку підтримку цінам на нафту. Центральний банк країни продовжив термін погашення середньострокових кредитів, зберігши ключову відсоткову ставку без змін на другий місяць.

Проте перспективи попиту на паливо в Китаї вплинули на настрої після того, як найбільший у світі імпортер сирої нафти відклав випуск своїх економічних показників, спочатку запланованих на вівторок, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг. Дата перенесеного релізу не повідомляється.

Прихильність Китаю до своєї політики нульового поширення COVID-19 продовжує посилювати невизначеність щодо економічного зростання країни, додав Тен.