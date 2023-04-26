Нефть дорожает после падения до месячного минимума: что повлияло на мировые цены

Цены нефть выросли в среду, 26 апреля, после падения более чем на 2% на предыдущей сессии, так как сообщения о снижении запасов сырой нефти и топлива в США переориентировали инвесторов на устойчивый спрос в крупнейшем в мире потребителе нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефть марки Brent подорожала на 0,4%, до 81,07 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,5% до 77,46 долларов за баррель.

Запасы сырой нефти в США упали примерно на 6,1 млн баррелей за неделю, закончившуюся 21 апреля, показали данные Американского института нефти (API).

Цены на нефть упали более чем на 2% во вторник, вернувшись почти к тому же уровню до того, как страны ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи в начале апреля.

Повышательный импульс, вызванный сокращением добычи ОПЕК, иссякает, а экспорт российской нефти не продемонстрировал явного снижения, оставив сторону предложения без дальнейшей поддержки, отмечает Сун Ян, аналитик China Galaxy Futures.

Сохраняющиеся экономические опасения и ожидания дальнейшего повышения процентных ставок, которые могут ограничить рост спроса на топливо, противодействуют признакам улучшения краткосрочного роста потребления.

Потребительское доверие в США упало до девятимесячного минимума в апреле, так как опасения по поводу будущего усилились, что еще больше повысило риск того, что экономика может впасть в рецессию в этом году.

"Эти данные выявили более резкое, чем ожидалось, снижение потребительского доверия, что дополняет список негативных сюрпризов, наблюдавшихся с начала апреля, и указывает на более пессимистичные экономические перспективы", - сказал Йеп Джун Ронг, рыночный аналитик IG. , в примечании для клиентов.

Рынок следит за неопределенностью в отношении любых вторичных эффектов со стороны First Republic Bank, который в понедельник сообщил об оттоке депозитов на сумму более 100 млрд долларов, что вызывает опасения по поводу потенциального банковского кризиса, который может повлиять на экономику США.

Инвесторы также выразили обеспокоенность тем, что потенциальное новое повышение процентных ставок центральными банками, борющимися с инфляцией, может замедлить экономический рост и снизить спрос на энергоносители в США, Великобритании и Европейском союзе.

Ожидается, что Федеральная резервная система США, Банк Англии и Европейский центральный банк повысят ставки на своих ближайших заседаниях. ФРС заседает 2-3 мая.